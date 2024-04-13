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За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов
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россияне ночью ударили из минометов по Сумской области
Ночью россияне обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области, зафиксировано восемь взрывов минометов.
российские атаки терроризируют Харьковскую область, в результате чего 1 гражданский погиб и 9 получили ранения
12-13 апреля около 20 населенных пунктов Харьковской области, включая Купянск, Волчанск и другие, подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны российских войск, в результате чего 9 гражданских лиц были ранены, 1 погиб, а также было повреждено много зданий и транспортных средств.
рф продолжает обстреливать жилые районы Херсонщины: 7 человек получили ранения
В Херсонской области российские войска атаковали жилые районы, повредив здания и ранив 7 человек.
российская артиллерия наносит удары по Днепропетровской области, жертв среди мирного населения нет
Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, целями которых стали Покровская поселковая громада и Марганец, выпустив всего 15 снарядов, но жертв среди мирного населения нет.
россияне ночью обстреляли Николаевскую область, жертв нет
Ночью россияне обстреляли Николаевскую область, но, к счастью, обошлось без жертв.
За сутки в Запорожской области войска рф 410 раз били по населенным пунктам
За минувшие сутки враг совершил 410 обстрелов в Запорожской области, в результате которых пострадали по меньшей мере 8 населенных пунктов, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные и артиллерийские обстрелы различных населенных пунктов.
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Николаевской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Николаевской области.
За сутки рф потеряла 1030 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 1030 военнослужащих.
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 91 авиационных атак, 160 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 97 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 2 ракетных и 91 авиационный удар, а также 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
США информируют, что Иран перемещает военную технику
По сообщениям, Иран перемещает военные средства, такие как беспилотники и крылатые ракеты, на своей территории, потенциально готовясь к атакам на израильские объекты.