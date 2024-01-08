россияне наносят удары по Харькову
Киев • УНН
Российские войска атакуют Харьков, раздаются взрывы.
российские войска ударяют по Харькову, в городе слышны взрывы, сообщает мэр Харькова Игорь Терехов и председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
"Оккупанты наносят удары по Харькову и области. Находитесь в укрытиях!", - написал Синегубов в Telegram.
"Утро начинается со взрыва в городе. Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожными", - указал Терехов.
Дополнение
Ранее в ВС ВСУ сообщали о пусках крылатых ракет.
россияне наносят удары по Харькову
Российские войска атакуют Харьков, раздаются взрывы.
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