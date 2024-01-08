росіяни завдають ударів по Харкову
Київ • УНН
Російські війська атакують Харків, лунають вибухи.
російські війська вдаряють по Харкову, в місті чутні вибухи, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Перебувайте в укриттях!", - написав Синєгубов у Telegram.
"Ранок починається з вибуху у місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережними", - вказав Терехов.
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Раніше в ПС ЗСУ повідомляли про пуски крилатих ракет.