россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области: известно о двух погибших

В Днепропетровской области российские войска нанесли ракетный удар по Васильковской громаде, известно о двух погибших людях, есть повреждения амбулатории и школы, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Агрессор ударил ракетой по Васильковской громаде Синельниковского района. К сожалению, есть и погибшие. По предварительной информации, их двое - написал Лысак.

По его словам, разбиты амбулатория, школа и учреждение культуры. Изувечены частные дома. Загорелись авто.

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Ночью на Днепропетровщине Павлоград подвергся самой массированной атаке рф. В результате обстрела повреждения получили промышленные предприятия, пожарная часть и пятиэтажный жилой дом, возникли пожары, сообщили в ГСЧС.

«Адские ночь и утро для Павлограда»: в ОВА сообщили о самой массированной атаке ракетами и беспилотниками

Также глава ОВА сообщил, что возросло количество жертв атаки рф на Днепр 14 июля. "В больнице умер 51-летний мужчина, пострадавший во время атаки на Днепровский район 14 июля. Все это время врачи пытались спасти его. Но полученные травмы были слишком тяжелые", - отметил Лысак.