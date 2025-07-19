россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области: известно о двух погибших
Киев • УНН
В Васильковской общине Синельниковского района Днепропетровской области российская ракета разрушила амбулаторию, школу, учреждение культуры и частные дома. В результате атаки погибли два человека, автомобили загорелись.
В Днепропетровской области российские войска нанесли ракетный удар по Васильковской громаде, известно о двух погибших людях, есть повреждения амбулатории и школы, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Агрессор ударил ракетой по Васильковской громаде Синельниковского района. К сожалению, есть и погибшие. По предварительной информации, их двое
По его словам, разбиты амбулатория, школа и учреждение культуры. Изувечены частные дома. Загорелись авто.
Дополнение
Ночью на Днепропетровщине Павлоград подвергся самой массированной атаке рф. В результате обстрела повреждения получили промышленные предприятия, пожарная часть и пятиэтажный жилой дом, возникли пожары, сообщили в ГСЧС.
«Адские ночь и утро для Павлограда»: в ОВА сообщили о самой массированной атаке ракетами и беспилотниками19.07.25, 08:30 • 21289 просмотров
Также глава ОВА сообщил, что возросло количество жертв атаки рф на Днепр 14 июля. "В больнице умер 51-летний мужчина, пострадавший во время атаки на Днепровский район 14 июля. Все это время врачи пытались спасти его. Но полученные травмы были слишком тяжелые", - отметил Лысак.