росіяни завдали ракетний удар по Дніпропетровщині: відомо про двох загиблих

У Дніпропетровській області російські війська завдали ракетний удар по Васильківській громаді, відомо про двох загиблих людей, є пошкодження абмулаторії та школи, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Агресор вдарив ракетою по Васильківській громаді Синельникіського району. На жаль, є й загиблі. За попередньою інформацією, їх двоє - написав Лисак.

З його слів, потрощені амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки. Зайнялися авто.

Доповнення

Уночі на Дніпропетровщині Павлоград зазнав наймасованішої атаки рф. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали промислові підприємства, пожежна частина та п’ятиповерховий житловий будинок, виникли пожежі, повідомили у ДСНС.

"Пекельні ніч та ранок для Павлограда": в ОВА повідомили про наймасованішу атаку ракетами та безпілотниками

Також голова ОВА повідомив, що зросла кількість жертв атаки рф на Дніпро 14 липня. "У лікарні помер 51-річний чоловік, постраждалий під час атаки на Дніпровський район 14 липня. Увесь цей час лікарі намагалися врятувати його. Але отримані травми були занадто важкі", - зазначив Лисак.