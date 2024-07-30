Российские оккупанты начали применять в очередной раз аэрозольные гранаты К-51, которые запрещены Женевской конвенцией. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Харьков» Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Еще один позорный факт в отношении оккупантов - это то, что они начали применять в очередной раз аэрозольные гранаты К-51. Это оружие запрещено Женевской конвенцией. Это уже не первый случай, они применялись достаточно давно. Враг применял его еще в Донецком аэропорту. Всего было более 460 случаев применения этого боеприпаса за всю десятилетнюю войну