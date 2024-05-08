Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один агент российской разведки, который действовал на Николаевщине. Злоумышленник корректировал удары агрессора по региону с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе типа "шахед". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что он передавал информацию в виде координат объектов и местности со своими "рекомендациями" для новых или повторных ударов. Сотрудники СБУ задержали фигуранта в результате спецоперации на территории областного центра в мае 2023 года. У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации потенциальных целей и переписки с агрессором.

Как установило расследование, осужденным является местный житель, мобилизованный в воинскую часть, которая дислоцируется в регионе. В конце 2022 года российская разведка дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Коммуникация между агентом и его российским куратором происходила через анонимный чат в популярном мессенджере. За сотрудничество с оккупантами их соратник получал денежное "вознаграждение", которое поступало на его криптокошелек, - говорится в сообщении.



На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). По материалам Службы безопасности суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала в Кривом Роге 27-летнего местного жителя, который координировал с российским "военачальником" расположение украинских позиций противовоздушной обороны и военных блокпостов для возможного нанесения ракетных ударов войсками рф.