Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  97302 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  99135 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  162342 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149077 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148892 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  238389 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109843 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120654 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120726 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120946 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы

На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших

В Киевской области грузовик столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

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На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших

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россия усиливает репрессии и разворачивает дополнительные подразделения фсб в оккупированном Крыму из-за нехватки местной поддержки и для противодействия партизанской деятельности, поскольку местное население ожидает освобождения и продолжает нападения на российские военные объекты.

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Оккупанты усиливают репрессии в Крыму, чтобы остановить сотрудничество местных с партизанами - Центр нацсопротивления

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Еще 11 детей, в том числе двух сирот, в возрасте от 1 до 16 лет, были возвращены из российской оккупации в Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

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Украина вернула с оккупированных территорий еще 11 детей

Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие

Президент Зеленский пригласил Генерального секретаря Совета Европы на Мирный саммит и поблагодарил ее за открытие офиса Реестра убытков в Киеве.

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Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие

"Охлаждение" цен на рынке нефти дает надежду, что стоимость бензина тоже снизится - эксперт

В мае цены на нефть снизились до 83-85 долларов за баррель, что дает надежду на снижение цен на бензин после их значительного роста в начале года.

Экономика •   •  2314 просмотра
"Охлаждение" цен на рынке нефти дает надежду, что стоимость бензина тоже снизится - эксперт

Зеленский переговорил с Шольцем: Германия подтвердила участие в Саммите мира

Президент Зеленский обсудил с канцлером Шольцем предстоящий Мирный саммит, ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, вклад Германии в противовоздушную оборону Украины и подготовку к Конференции по восстановлению Украины.

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Зеленский переговорил с Шольцем: Германия подтвердила участие в Саммите мира

Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

Правительство освободило физических лиц и частных предпринимателей, призванных на военную службу, от уплаты арендной платы за государственное и коммунальное имущество во время военного положения, а также прекратило начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях.

Общество •   •  2974 просмотра
Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

Украина рассматривает возможность введения обязательных учебных курсов по международному гуманитарному праву в средних школах и для государственных служащих с целью повышения осведомленности о защите прав человека во время вооруженных конфликтов.

Общество •   •  2453 просмотра
В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

Премьер Дании подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Фредериксеном российский воздушный террор, усиление противовоздушной обороны Украины, поставки боеприпасов, поддержку энергетического сектора, ускорение доставки пакетов помощи и ускорение передачи Украине самолетов F-16.

политика •   •  3830 просмотра
Премьер Дании подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии