Наводив ракети на Кривий Ріг: затримано інформатора російського "воєнкора"
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала у Кривому Розі 27-річного місцевого мешканця, який координував з російським "воєначальником" розташування українських позицій протиповітряної оборони та військових блокпостів для можливого нанесення ракетних ударів військами рф.
Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рф завдати вогневого ураження по локаціях Сил оборони у прифронтовій Дніпропетровщині. Серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Щоб скоригувати ракетний удар по об’єктах ЗСУ, окупанти дистанційно залучили свого інформатора – 27-річного місцевого жителя. Його дії координував кремлівський "воєнкор", який входить до медійного пулу путіна та співпрацює з російською розвідкою,
Деталі
За вказівкою ворожого пропагандиста його поплічник об’їжджав місцевість, де намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів. Додатково молодик відмічав на картах Google геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки. Отримані відомості фігурант планував месенджером передати окупантам через російського "воєнкора".
Однак Служба безпеки своєчасно викрила ворожого поплічника і затримала його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі. У затриманого вилучено мобільний телефон з електронними картами місцевості, де він позначав локації для підготовки повітряної атаки рф. Крім того, під час обшуку в його помешканні виявлено автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.
За даними слідства, фігурант поширював у Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі і таким чином на початку цього року потрапив у поле зору російського пропагандиста.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігуранта за ст. 263 Кримінального кодексу України.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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