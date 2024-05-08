ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 07:26  •  1891 просмотра

Read in English

Служба безопасности Украины задержала в Кривом Роге 27-летнего местного жителя, который координировал с российским "военачальником" расположение украинских позиций противовоздушной обороны и военных блокпостов для возможного нанесения ракетных ударов войсками рф.

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рф нанести огневое поражение по локациям Сил обороны в прифронтовой Днепропетровской области. Среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, которая обороняет Кривой Рог и прилегающие районы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Чтобы скорректировать ракетный удар по объектам ВСУ, оккупанты дистанционно привлекли своего информатора - 27-летнего местного жителя. Его действия координировал кремлевский "военкор", который входит в медийный пул Путина и сотрудничает с российской разведкой,

- говорится в сообщении.

Детали

По указанию вражеского пропагандиста его соратник объезжал местность, где пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов. Дополнительно молодой человек отмечал на картах Google геолокации украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники. Полученные сведения фигурант планировал мессенджером передать оккупантам через российского "военкора".

Однако Служба безопасности своевременно разоблачила вражеского соратника и задержала его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели. У задержанного изъят мобильный телефон с электронными картами местности, где он обозначал локации для подготовки воздушной атаки РФ. Кроме того, во время обыска в его доме обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.

По данным следствия, фигурант распространял в Телеграмм-каналах антиукраинские комментарии и таким образом в начале этого года попал в поле зрения российского пропагандиста.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним

Бывшего военнослужащего срочной службы задержали за предоставление координат для вражеских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Харьковской области.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
krivoi-rogКривой Рог
kharkivХарьков
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  143593 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  135973 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  139640 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  209136 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  108959 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120189 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120458 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120786 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229033 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  212108 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Новости по теме
Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

  •  1891 просмотра
Коломойскому сообщили еще одно подозрение

Коломойскому сообщили еще одно подозрение

  •  2341 просмотра
Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов

Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов

  •  3450 просмотра
После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

  •  4415 просмотра
российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов

российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов

  •  4406 просмотра
рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго

рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго

  •  4826 просмотра
В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

  •  16053 просмотра
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

  •  13720 просмотра
В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом

В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом

  •  15134 просмотра
В МВФ высказались относительно возможного использования российских активов для Украины

В МВФ высказались относительно возможного использования российских активов для Украины

  •  13608 просмотра

Популярные

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО

  •  131086 просмотра
В Киеве работает ППО

В Киеве работает ППО

  •  131667 просмотра
В Запорожье раздаются взрывы

В Запорожье раздаются взрывы

  •  132018 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО

На Киевщине работают силы ПВО

  •  128767 просмотра
Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

  •  113581 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

  •  170001 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  209136 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  212170 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  322017 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  478535 просмотра

Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

Служба безопасности Украины задержала в Кривом Роге 27-летнего местного жителя, который координировал с российским "военачальником" расположение украинских позиций противовоздушной обороны и военных блокпостов для возможного нанесения ракетных ударов войсками рф.

Война •   •  1891 просмотра
Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

Коломойскому сообщили еще одно подозрение

Известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, добытого преступным путем, сообщено о подозрении в организации заказного убийства.

Криминал и ЧП •   •  2341 просмотра
Коломойскому сообщили еще одно подозрение

Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов

За минувшие сутки российские войска 19 раз обстреляли приграничные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей, вызвав 77 взрывов и повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  3450 просмотра
Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов

После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

Макрон и Си пообедали в горном ресторане на высоте 2150 метров над уровнем моря в Пиренеях, где в непривычной дипломатической обстановке обсудили войну россии в Украине и вопросы торговли.

политика •   •  4415 просмотра
После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров

российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов

За два года полномасштабной войны российский производитель самолетов "яковлев" импортировал от иностранных партнеров продукцию собственного производства на сумму около 420 млн долларов, чтобы иметь возможности ускорить производства истребителей Су-30 и других военных самолетов.

Война •   •  4406 просмотра
российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов

рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго

Российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру в 6 областях, нанеся ущерб энергосистеме и газовой инфраструктуре, есть ограничения для более 200 000 абонентов в Харьковской области, возможны вечерние ограничения для потребителей.

Война •   •  4826 просмотра
рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго

В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза, уничтожив нефтепродукты и инфраструктуру оккупантов.

Война •   •  16053 просмотра
В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

Европейский суд по правам человека обязал Грузию выплатить 153 600 евро компенсации жертвам насильственного разгона митинга "ночь гаврилова" в Тбилиси в 2019 году.

Новости Мира •   •  13720 просмотра
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом

Российский беспилотник был сбит над Черкасской областью во время массированной ракетной и беспилотной атаки на Украину, повредив здание, но обошлось без жертв.

Война •   •  15134 просмотра
В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом

В МВФ высказались относительно возможного использования российских активов для Украины

Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ, заявила, что многие страны внимательно следят за дискуссиями о потенциальном использовании российских государственных активов, включая резервы банка России, для поддержки Украины, подчеркивая необходимость правовой основы и сохранении функционирования международной валютной системы.

Экономика •   •  13608 просмотра
В МВФ высказались относительно возможного использования российских активов для Украины