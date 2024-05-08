Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рф нанести огневое поражение по локациям Сил обороны в прифронтовой Днепропетровской области. Среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, которая обороняет Кривой Рог и прилегающие районы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Чтобы скорректировать ракетный удар по объектам ВСУ, оккупанты дистанционно привлекли своего информатора - 27-летнего местного жителя. Его действия координировал кремлевский "военкор", который входит в медийный пул Путина и сотрудничает с российской разведкой, - говорится в сообщении.

Детали

По указанию вражеского пропагандиста его соратник объезжал местность, где пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов. Дополнительно молодой человек отмечал на картах Google геолокации украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники. Полученные сведения фигурант планировал мессенджером передать оккупантам через российского "военкора".

Однако Служба безопасности своевременно разоблачила вражеского соратника и задержала его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели. У задержанного изъят мобильный телефон с электронными картами местности, где он обозначал локации для подготовки воздушной атаки РФ. Кроме того, во время обыска в его доме обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.

По данным следствия, фигурант распространял в Телеграмм-каналах антиукраинские комментарии и таким образом в начале этого года попал в поле зрения российского пропагандиста.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним

Бывшего военнослужащего срочной службы задержали за предоставление координат для вражеских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Харьковской области.