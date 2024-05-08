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Наводив фосфорні снаряди рф на Миколаївщину: зрадник отримав 15 років тюрми

Київ • УНН

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На Миколаївщині чоловік коригував удари агресора по регіону із використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та дронів-камікадзе типу "шахед".

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент російської розвідки, який діяв на Миколаївщині. Зловмисник коригував удари агресора по регіону із використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та дронів-камікадзе типу "шахед". Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що він передавав інформацію у вигляді координат об’єктів та місцевості зі своїми "рекомендаціями" для нових або повторних ударів.Співробітники СБУ затримали фігуранта у результаті спецоперації на території обласного центру у травні 2023 року. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з агресором.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, мобілізований до військової частини, що дислокується у регіоні.Наприкінці 2022 року російська розвідка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами їхній поплічник отримував грошову "винагороду", яка надходила на його криптогаманець,

- йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала у Кривому Розі 27-річного місцевого мешканця, який координував з російським "воєначальником" розташування українських позицій протиповітряної оборони та військових блокпостів для можливого нанесення ракетних ударів військами рф.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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