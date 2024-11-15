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россияне на Северском направлении стягивают личный состав и технику - пресс-секретарь ОТГ «Луганск»

Киев  •  УНН

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Оккупанты накапливают технику и личный состав в районе Часового Яра и на Северском направлении. Враг проводит штурмы малыми группами и готовится к городским боям.

На Северском направлении российские оккупанты стягивают личный состав и технику.

Об этом заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы видим накопление техники и личного состава, особенно, если мы говорим о Часов Яр и Северском направлении. Там враг не проводит активных действий по сравнению с другими направлениями, такими как Торецкий, например. Однако мы видим, что они стягивают технику, готовят ее, устанавливают защиту, я имею в виду РЭБ

- рассказала Бобовникова.

По ее словам, оккупанты стягивают личный состав.

Конечно они стягивают личный состав, потому что Часов Яр - снова будут городские бои, будут мясные штурмы. Так же на Северском направлении они также стягивают личный состав и сейчас штурмуют в основном малыми группами

- отметила Бобовникова.

Дополнение

Бобовникова сообщала, что в Торецке Донецкой области ведутся активные городские бои. Силы обороны уничтожают до сотни врагов за один день.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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