россияне на Северском направлении стягивают личный состав и технику - пресс-секретарь ОТГ «Луганск»

На Северском направлении российские оккупанты стягивают личный состав и технику.

Об этом заявила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы видим накопление техники и личного состава, особенно, если мы говорим о Часов Яр и Северском направлении. Там враг не проводит активных действий по сравнению с другими направлениями, такими как Торецкий, например. Однако мы видим, что они стягивают технику, готовят ее, устанавливают защиту, я имею в виду РЭБ

По ее словам, оккупанты стягивают личный состав.

Конечно они стягивают личный состав, потому что Часов Яр - снова будут городские бои, будут мясные штурмы. Так же на Северском направлении они также стягивают личный состав и сейчас штурмуют в основном малыми группами