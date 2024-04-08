россияне на оккупированных территориях эксплуатируют труд лиц с ограниченными возможностями - Центр сопротивления

российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины используют труд людей с ограниченными физическими возможностями как рабский, заставляя их работать сверхурочно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Часто людей с ограниченными возможностями заставляют работать сверхурочно без согласия. Более того, оккупанты используют таких людей в выходные дни, и о двойной оплате отработанных часов речь, конечно, не идет, - пишут в ЦНС.

Детали

Отмечается что, это не только нарушение основных прав лиц с ограниченными возможностями, но и откровенно гуманитарный кризис, угрожающий их физическому и психическому здоровью.

Такая категория людей требует специального подхода и поддержки со стороны общества, но оккупационная власть мыслит советскими стандартами. Поэтому немедленной необходимостью является вмешательство международных общественных организаций и гуманитарных агентств для защиты прав людей с инвалидностью на временно оккупированных территориях. Такие практики должны быть прекращены, а соответствующие виновники привлечены к ответственности перед международным судом за совершенные преступления против человечности, - говорится в сообщении.



Напомним

На временно оккупированной части Запорожской области углубляется гуманитарный кризис в социальной и экономической сферах из-за постоянного роста безработицы, высоких цен на потребительские товары, задержек с выплатой заработной платы, неработающих в полном объеме детских садов.

