россияне лгут о "сборе дронов детьми" в Сумах: что известно об очередном фейке

российские пропагандисты распространяют фейк о том, что в Сумах детям якобы предлагают собирать дроны за деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Во вражеских Telegram-каналах распространяется фото якобы объявления, размещенного в Сумах. Там детям предлагают летнюю подработку, а именно: собирать дроны за деньги.

В ЦПД отметили: никаких подобных объявлений в Сумах на самом деле не существует. Также отмечается, что номер телефона, указанный на фото объявления (0542782), на самом деле не является действительным.

Это низкосортный фейк российских пропагандистов. Цель таких фейков - создать образ Украины как государства, привлекающего детей к военным действиям. Это часть пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию ВСУ и оправдание ударов по гражданской инфраструктуре – заявили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

российские пропагандисты активно распространяют дезинформацию о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. Кроме того, россияне распространяют слухи, что произойдет снижение возрастного порога для мобилизации до 18 лет.