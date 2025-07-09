россияне лгут о "сборе дронов детьми" в Сумах: что известно об очередном фейке
Киев • УНН
российские Telegram-каналы распространяют фейковое объявление о сборе дронов детьми в Сумах за деньги. Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию, указав на недействительный номер телефона и отсутствие таких объявлений.
российские пропагандисты распространяют фейк о том, что в Сумах детям якобы предлагают собирать дроны за деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
Во вражеских Telegram-каналах распространяется фото якобы объявления, размещенного в Сумах. Там детям предлагают летнюю подработку, а именно: собирать дроны за деньги.
В ЦПД отметили: никаких подобных объявлений в Сумах на самом деле не существует. Также отмечается, что номер телефона, указанный на фото объявления (0542782), на самом деле не является действительным.
Это низкосортный фейк российских пропагандистов. Цель таких фейков - создать образ Украины как государства, привлекающего детей к военным действиям. Это часть пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию ВСУ и оправдание ударов по гражданской инфраструктуре
Напомним
российские пропагандисты активно распространяют дезинформацию о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. Кроме того, россияне распространяют слухи, что произойдет снижение возрастного порога для мобилизации до 18 лет.