росіяни брешуть про "збирання дронів дітьми" в Сумах: що відомо про черговий фейк
Київ • УНН
російські Telegram-канали розповсюджують фейкове оголошення про збір дронів дітьми в Сумах за гроші. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, вказавши на недійсний номер телефону та відсутність таких оголошень.
російські пропагандисти розповсюджують фейк про те, що в Сумах дітям нібито пропонують збирати дрони за гроші. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі
У ворожих Telegram-каналах поширюється фото нібито оголошення, розміщеного в Сумах. Там дітям пропонують літній підробіток, а саме: збирати дрони за гроші.
У ЦПД зазначили: жодних подібних оголошень у Сумах насправді не існує. Також зазначається, що номер телефону, вказаний на фото оголошення (0542782), насправді не є дійсним.
Це низькосортний фейк російських пропагандистів. Мета таких фейків - створити образ України як держави, що залучає дітей до військових дій. Це частина пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію ЗСУ та виправдання ударів по цивільній інфраструктурі
Нагадаємо
російські пропагандисти активно поширюють дезінформацію про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні. Крім того, росіяни ширять чутки, що відбудеться зниження вікового порогу для мобілізації до 18 років.