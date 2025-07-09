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росіяни брешуть про "збирання дронів дітьми" в Сумах: що відомо про черговий фейк

Київ • УНН

 • 382 перегляди

російські Telegram-канали розповсюджують фейкове оголошення про збір дронів дітьми в Сумах за гроші. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, вказавши на недійсний номер телефону та відсутність таких оголошень.

росіяни брешуть про "збирання дронів дітьми" в Сумах: що відомо про черговий фейк

російські пропагандисти розповсюджують фейк про те, що в Сумах дітям нібито пропонують збирати дрони за гроші. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

У ворожих Telegram-каналах поширюється фото нібито оголошення, розміщеного в Сумах. Там дітям пропонують літній підробіток, а саме: збирати дрони за гроші.

У ЦПД зазначили: жодних подібних оголошень у Сумах насправді не існує. Також зазначається, що номер телефону, вказаний на фото оголошення (0542782), насправді не є дійсним.

Це низькосортний фейк російських пропагандистів. Мета таких фейків - створити образ України як держави, що залучає дітей до військових дій. Це частина пропагандистської кампанії, спрямованої на дискредитацію ЗСУ та виправдання ударів по цивільній інфраструктурі

 – заявили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

російські пропагандисти активно поширюють дезінформацію про нібито підготовку до обов’язкової мобілізації жінок в Україні. Крім того, росіяни ширять чутки, що відбудеться зниження вікового порогу для мобілізації до 18 років.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Україна
Суми
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