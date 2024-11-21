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россияне хотят закрепиться в окрестностях Колесниковки на Харьковщине

россияне хотят закрепиться в окрестностях Колесниковки на Харьковщине

Киев  •  УНН

 • 3059 просмотра

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Оккупанты проводят штурмовые действия малыми тактическими группами возле Колесниковки на Харьковщине. Украинские военные и Силы обороны противодействуют попыткам врага закрепиться в этом районе.

российские оккупанты хотят закрепиться в окрестностях Колесниковки на Харьковщине, но украинские военные делают все, чтобы этого не произошло. Об этом сообщил заместитель начальника отдела 4-й пограничной комендатуры бригады «Месть» Даниил Скляр в эфире телемарафона, передает УНН.

Ситуация у нас очень напряженная, враг проводит штурмовые действия малыми тактическими группами. Эти штурмы проводятся днем и ночью. Враг сейчас хочет закрепиться в окрестностях села Колесниковка, но наши ребята  совместно с Силами обороны делают все, чтобы этого не произошло

- рассказал Скляр.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ 21 ноября утром сообщал, что количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 7. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

Россияне на Харьковщине получили возможность бить дронами с оптоволокном на глубину до 15 км17 нояб. 2024, 12:47 • 30210 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
kharkivХарьков