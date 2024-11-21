россияне хотят закрепиться в окрестностях Колесниковки на Харьковщине
Киев • УНН
Оккупанты проводят штурмовые действия малыми тактическими группами возле Колесниковки на Харьковщине. Украинские военные и Силы обороны противодействуют попыткам врага закрепиться в этом районе.
российские оккупанты хотят закрепиться в окрестностях Колесниковки на Харьковщине, но украинские военные делают все, чтобы этого не произошло. Об этом сообщил заместитель начальника отдела 4-й пограничной комендатуры бригады «Месть» Даниил Скляр в эфире телемарафона, передает УНН.
Ситуация у нас очень напряженная, враг проводит штурмовые действия малыми тактическими группами. Эти штурмы проводятся днем и ночью. Враг сейчас хочет закрепиться в окрестностях села Колесниковка, но наши ребята совместно с Силами обороны делают все, чтобы этого не произошло
Дополнение
Генеральный штаб ВСУ 21 ноября утром сообщал, что количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 7. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.
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