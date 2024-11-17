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Россияне на Харьковщине получили возможность бить дронами с оптоволокном на глубину до 15 км

Россияне на Харьковщине получили возможность бить дронами с оптоволокном на глубину до 15 км

Киев  •  УНН

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Российские войска получили возможность атаковать дронами на оптоволокне на расстояние до 15 км в прифронтовой зоне Харьковщины. Ранее дальность атак беспилотников составляла всего 5 км.

Если раньше оккупанты имели дроны, которые могли бить на 5 км по технике и личному составу ВСУ на Харьковщине, то сейчас российские дроны на оптоволокне залетают до 15 км в прифронтовые населенные пункты, где располагаются основные украинские подразделения.

Об этом рассказал командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Согласно анализу разведки, если раньше противник на 5 км мог уже бить по транспорту, по нашим позициям, то сейчас он на оптоволокне залетает до 15 км в прифронтовые населенные пункты, где располагаются наши основные подразделения. Это очень опасно. Противник очень коварный, и не надо его недооценивать

- подчеркнул Кишак.

Напомним,

Общие потери российской армии в Украине превысили 720 тысяч военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1640 оккупантов и уничтожили значительное количество военной техники. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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