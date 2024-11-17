Россияне на Харьковщине получили возможность бить дронами с оптоволокном на глубину до 15 км
Киев • УНН
Российские войска получили возможность атаковать дронами на оптоволокне на расстояние до 15 км в прифронтовой зоне Харьковщины. Ранее дальность атак беспилотников составляла всего 5 км.
Если раньше оккупанты имели дроны, которые могли бить на 5 км по технике и личному составу ВСУ на Харьковщине, то сейчас российские дроны на оптоволокне залетают до 15 км в прифронтовые населенные пункты, где располагаются основные украинские подразделения.
Об этом рассказал командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Согласно анализу разведки, если раньше противник на 5 км мог уже бить по транспорту, по нашим позициям, то сейчас он на оптоволокне залетает до 15 км в прифронтовые населенные пункты, где располагаются наши основные подразделения. Это очень опасно. Противник очень коварный, и не надо его недооценивать
Напомним,
Общие потери российской армии в Украине превысили 720 тысяч военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1640 оккупантов и уничтожили значительное количество военной техники.