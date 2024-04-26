россияне из артиллерии обстреляли Никополь: пострадал 9-летний мальчик

российские войска ударили по Никополю Днепропетровской области, в результате чего пострадал 9-летний мальчик и 42-летний мужчина. Повреждены пятиэтажки и газопровод. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

9-летний мальчик пострадал во время артобстрела Никополя. Ребенок в состоянии средней тяжести. Врачи оказали необходимую медпомощь. Оправляться будет дома - написал Лысак в Telegram.

Также он рассказал, что среди пострадавших в результате вражеского обстрела - и мужчина 42 лет.

В городе повреждены 4 пятиэтажки и газопровод. Информация о последствиях атаки рф еще уточняется, добавил Лысак.

В Днепропетровской области враг вечером ударил по Никополю FPV-дронами, по району ночью из тяжелой артиллерии - ОВА