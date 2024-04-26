В Днепропетровской области враг вечером ударил по Никополю FPV-дронами, по району ночью из тяжелой артиллерии - ОВА

В Днепропетровской области вечером и ночью российские войска ударили по Никополю беспилотниками и по Никопольщине - из тяжелой артиллерии, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Вечером враг еще дважды целился по Никополю FPV-дронами. После полуночи из тяжелой артиллерии обстрелял Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Везде обошлось. Погибших и пострадавших нет - написал Лысак в Telegram.

По его словам, на остальной территории области - спокойно, без прилетов.

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