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россияне используют украинских военнопленных как "живой щит" во время наступления

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 18:18  •  4818 просмотра

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российские оккупанты идут штурмовать украинские позиции, прикрываясь при этом пленными бойцами ВСУ.

российские оккупанты используют пленных бойцов Вооруженных сил Украины, как "живой щит" во время штурма украинских позиций. Такую "тактику" россиян зафиксировал дрон аэроразведки, видео с которого обнародовало "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

Судя по записи, пленных было по меньшей мере четверо. Штурм оказался неудачным - на записи видно, как оккупанты возвращаются обратно. По просьбе военных журналисты не стали указывать точную локацию, где было снято это видео.

В то же время им удалось установить, на этом направлении пытаются оккупировать российские войска 234-го десантно-штурмового полка в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Дополнение

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, если видео подтвердится, то "это будет прямое нарушение Женевских конвенций".

Напомним

2 декабря в сети появилось видео убийства россиянами безоружных украинских солдат, которые сдавались в плен. Это военное преступление, нарушающее Женевские конвенции, и требует от Красного Креста и ООН принять меры реагирования.

Впоследствии СтратКом ВСУ подтвердил военное преступление.

 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и Мониторинговой миссии ООН после убийства двух украинских военных.  

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
росіяни використовують українських військовополонених як "живий щит" під час наступу
Russians use Ukrainian prisoners of war as human shields during the offensive
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