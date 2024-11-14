россияне довольно активно проводят штурмы на Времовском направлении - спикер Сил обороны Юга

российские оккупанты проводят штурмовые действия сейчас на Времовском направлении довольно активно. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На юге ситуация напряженная, противник продолжает ракетные удары, удары дронами-камикадзе по населенным пунктам, по украинским позициям. У нас продолжаются штурмы на некоторых направлениях, в частности на Времовском, Ореховском, а также на Приднепровском, где враг пытается взять под контроль островную зону Днепра - рассказал Волошин.

На вопрос на сколько эти штурмы на сегодня масштабные, Волошин ответил: «Враг проводит штурмовые действия сейчас на Времовском направлении довольно активно. Враг идет в несколько волн, но это уже не так называемые мясные штурмы».

Волошин отметил, что враг долго, несколько месяцев готовил на полигонах эти штурмовые группы.

Полигоны расположены на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Сначала враг применял несколько дней подряд бронетехнику для того, чтобы поддержать действия штурмовой пехоты. Сейчас эта техника служит для того, чтобы подвести, как можно ближе к нашим позициям штурмовую группу пехоты. Далее десантируется пехота и пытается закрепиться, вклиниться в нашу оборону, захватить 1-2, первые траншеи. После этого идут группы закрепления - рассказал Волошин.

Дополнение

29 октября Волошин заявлял, что на юге Силам обороны Украины противостоит около 200 тыс. оккупантов. Это силы, которые с юга пытаются вести боевые действия.

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