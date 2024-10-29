На півдні Силам оборони протистоїть близько 200 тис. окупантів - Волошин
Київ • УНН
На півдні України противник має близько 200 тисяч військових, але не створив наступальних угруповань. Ворог формує малі піхотні групи до 10 осіб та збирає бронетехніку для штурмових дій.
На півдні Силам оборони України протистоїть близько 200 тис. окупантів. Це сили, які з півдня намагаються вести бойові дії. Проте ворог не створив наступальних угрупувань. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Взагалі на півдні Силам оборони України протистоїть близько 200 тис. осіб - це сили, які з півдня намагаються вести бойові дії. Щодо кожного напрямку, то ворог розподіляє сили відповідно до того, де нарощує зусилля, де тримає оборону. Він розподіляє ці сили на кожному відтинку лінії бойового зіткнення згідно зі своїми планами", - розповів Волошин.
Він зазначив, що наразі ворог не створив наступальних угрупувань.
"Наразі ворог не створив, як доповідає наша розвідка, наступальних угрупувань для ведення наступальних дій, проте на декількох відтинках на лінії бойового зіткнення він створює малі піхотні групи до 10 осіб для штурмових дій. На деяких ділянках ворог також збирає броньовану техніку для підтримки дій цих штурмових груп", - сказав Волошин.
Окрім того, він розповів, де росіяни будуть посилювати свої штурмові дії за рахунок залучення броньованої техніки.
"Щодо Левадного. Ворог буде посилювати свої штурмові дії за рахунок того, що буде залучати броньовану техніку та можливі танки", - заявив Волошин.
Доповнення
Волошин повідомляв, що на південному напрямку просувань фактично немає, хоча кілька днів тому противник зміг вклинитися на невелику відстань на глибину опорного пункту біля села Левадне. Сили оборони проводять стабілізаційні дії там.