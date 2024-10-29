На юге Силам обороны противостоит около 200 тыс. оккупантов - Волошин
Киев • УНН
На юге Украины противник имеет около 200 тысяч военных, но не создал наступательных группировок. Враг формирует малые пехотные группы до 10 человек и собирает бронетехнику для штурмовых действий.
На юге Силам обороны Украины противостоит около 200 тыс. оккупантов. Это силы, которые с юга пытаются вести боевые действия. Однако враг не создал наступательных группировок. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Вообще на юге Силам обороны Украины противостоит около 200 тыс. человек - это силы, которые с юга пытаются вести боевые действия. По каждому направлению, то враг распределяет силы в соответствии с тем, где наращивает усилия, где держит оборону. Он распределяет эти силы на каждом отрезке линии боевого соприкосновения согласно своим планам", - рассказал Волошин.
Он отметил, что пока враг не создал наступательных группировок.
"Сейчас враг не создал, как докладывает наша разведка, наступательных группировок для ведения наступательных действий, однако на нескольких участках на линии боевого соприкосновения он создает малые пехотные группы до 10 человек для штурмовых действий. На некоторых участках враг также собирает бронированную технику для поддержки действий этих штурмовых групп", - сказал Волошин.
Кроме того, он рассказал, где россияне будут усиливать свои штурмовые действия за счет привлечения бронированной техники.
"Относительно Левадного. Враг будет усиливать свои штурмовые действия за счет того, что будет привлекать бронированную технику и возможные танки", - заявил Волошин.
Дополнение
Волошин сообщал, что на южном направлении продвижений фактически нет, хотя несколько дней назад противник смог вклиниться на небольшое расстояние на глубину опорного пункта возле села Левадное. Силы обороны проводят стабилизационные действия там.