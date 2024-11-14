россияне не закрепились в Купянске, их уничтожили - ЦПД СНБО

Информация о том, что враг закрепился в Купянске на Харьковщине, не соответствует действительности. Была попытка у россиян, но их уничтожили. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

По состоянию на сейчас по Купянску - информация о том, что враг закрепился в городе, не соответствует действительности. Была соответствующая попытка врага, но россиян уничтожили. По состоянию на утро, ситуация контролируется Силами обороны - написал Коваленко.

Дополнение

Сервис DeepState накануне показал кадры атаки оккупантов на Купянск. Глава Купянской ГВА Андрей Беседин в комментарии местному СМИ заявил, что российскому десанту закрепиться не удалось.

Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на отчеты за 13 ноября сообщил, что на Купянском направлении украинские силы отбили вражеское наступление. Как сообщается, украинские силы "уничтожили всю российскую технику, а российская пехота прибегла к вероломству, одевшись в украинскую форму".