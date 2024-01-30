россияне боятся новых диверсий в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

По указанию кремля в оккупированном Крыму и захваченной части Херсонской области усиливают контрразведывательный режим. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Особое внимание уделяют защите автомобильного и железнодорожного мостов между Чонгарским и Крымским полуостровами.

Отмечается, что это направление обеспечивает поддержку группировки войск на ВОТ Крыма и тыловое обеспечение группировок на Херсонском и Запорожском направлениях.

В Крыму партизаны обнаружили склады с ракетами "Калибр"

После оккупации левобережья Херсонской области противник не убрал КПВВ с административной границы между ВОТ АР Крым и Херсонской областью. Данные объекты использовались российскими спецслужбами для проведения "фильтрационных мероприятий" гражданского населения - резюмировали в Сопротивлении.

В ЦНС добавляют, что пункт пропуска "Чонгар" дополнительно оборудовали системой сканирования и мониторинга автомобилей с использованием рентгена. Особенно тщательно осматривают автомобили с регистрационными номерами Запорожской и Херсонской областей, как украинского, так и введенного россиянами образца.

Дополнение

Центр национального сопротивления призывает граждан быть особенно осторожными при пересечении данных пунктов пропуска. Кроме того, украинцев призывают предоставлять полезную информацию о действиях врага на данном направлении через Сопротивление.Бот.

Напомним

Военная контрразведка россии ищет украинских партизан в воинских частях Крыма.

По данным "АТЕШ", оккупанты проводят контрразведывательные мероприятия в ряде воинских частей Крыма. Значительное внимание фсб уделяет 810 бригаде морской пехоты в Севастополе.