В Крыму партизаны обнаружили склады с ракетами "Калибр"

Партизаны движения "АТЕШ" провели разведку к северу от Сухарной бухты во временно оккупированном Севастополе и обнаружили склады с боеприпасами. Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram, пишет УНН.

Наши агенты провели разведку к северу от Сухарной бухты и обнаружили склады с боеприпасами. На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения, - говорится в сообщении.

Детали

Также было отмечено несколько единиц грузовой автомобильной техники.

Координаты мест:44.628525, 33.58563544.625469, 33.581552

Отмечается, что агенты "АТЕШ" разведали сотни объектов в оккупированном Крыму и продолжают свою работу.

Напомним

Партизаны зафиксировали прибытие российских войск в оккупированный Джанкой, Крым, для пополнения потерь на фронте, сообщает украинское партизанское движение "АТЕШ". Агенты сообщают о систематическом прибытии и выбытии личного состава, что свидетельствует о продолжении больших потерь.