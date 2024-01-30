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В Крыму партизаны обнаружили склады с ракетами "Калибр"

В Крыму партизаны обнаружили склады с ракетами "Калибр"

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 07:32  •  14309 просмотра

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Партизаны обнаружили склады, где, вероятно, хранятся ракеты "Калибр" и другое оружие, к северу от Сухарной бухты в оккупированном Россией Севастополе, Крым. На этих складах также было замечено несколько грузовиков.

Партизаны движения "АТЕШ" провели разведку к северу от Сухарной бухты во временно оккупированном Севастополе и обнаружили склады с боеприпасами.  Об этом "АТЕШ" сообщает в Telegram, пишет УНН.

Наши агенты провели разведку к северу от Сухарной бухты и обнаружили склады с боеприпасами. На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения,

- говорится в сообщении.

Детали

Также было отмечено несколько единиц грузовой автомобильной техники.

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Координаты мест:44.628525, 33.58563544.625469, 33.581552

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Отмечается, что агенты "АТЕШ" разведали сотни объектов в оккупированном Крыму и продолжают свою работу.

Напомним

Партизаны зафиксировали прибытие российских войск в оккупированный Джанкой, Крым, для пополнения потерь на фронте, сообщает украинское партизанское движение "АТЕШ". Агенты сообщают о систематическом прибытии и выбытии личного состава, что свидетельствует о продолжении больших потерь.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
У Криму партизани виявили склади з ракетами "Калібр"
Guerrillas discover warehouses with Kalibr missiles in Crimea
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