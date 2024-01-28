Партизани зафіксували нову групу російських солдатів, які прибули до окупованого Джанкоя

Рух АТЕШ зафіксували прибуття до Джанкоя в окупованому Криму нової групи російських солдатів. В русі припускають, що таким чином росіяни продовжують поповнювати втрати на фронті. Про це повідомляє АТЕШ в Telegram-каналі, пише УНН.

Нашими агентами було зафіксовано: КАМАЗи, Урали та особовий склад на вокзалі в Джанкої. Також агенти повідомляють, що особовий склад окупантів, як і раніше, регулярно прибуває на поїздах і приїжджає на вищевказаних транспортних засобах. Темпи перебування залишаються, як і раніше, систематичні. З цього випливає те, що особового складу завжди не вистачає, що говорить про втрати на фронті,