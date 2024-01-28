Партизани зафіксували нову групу російських солдатів, які прибули до окупованого Джанкоя
Київ • УНН
Партизани зафіксували прибуття російських військ в окупований Джанкой, Крим, для поповнення втрат на фронті, повідомляє український партизанський рух "АТЕШ". Агенти повідомляють про систематичне прибуття та вибуття особового складу, що свідчить про продовження великих втрат.
Рух АТЕШ зафіксували прибуття до Джанкоя в окупованому Криму нової групи російських солдатів. В русі припускають, що таким чином росіяни продовжують поповнювати втрати на фронті. Про це повідомляє АТЕШ в Telegram-каналі, пише УНН.
Нашими агентами було зафіксовано: КАМАЗи, Урали та особовий склад на вокзалі в Джанкої. Також агенти повідомляють, що особовий склад окупантів, як і раніше, регулярно прибуває на поїздах і приїжджає на вищевказаних транспортних засобах. Темпи перебування залишаються, як і раніше, систематичні. З цього випливає те, що особового складу завжди не вистачає, що говорить про втрати на фронті,
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В русі наголошують, що агенти на окупованих територіях продовжують боротися з рашистами та надавати допомогу у звільненні українських земель.
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