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Партизаны зафиксировали новую группу российских солдат, прибывших в оккупированный Джанкой

Партизаны зафиксировали новую группу российских солдат, прибывших в оккупированный Джанкой

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 14:20  •  11585 просмотра

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Партизаны зафиксировали прибытие российских войск в оккупированный Джанкой, Крым, для пополнения потерь на фронте, сообщает украинское партизанское движение "АТЕШ". Агенты сообщают о систематическом прибытии и выбытии личного состава, что свидетельствует о продолжении больших потерь.

Движение АТЕШ зафиксировали прибытие в Джанкой в оккупированном Крыму новой группы российских солдат. В движении предполагают, что таким образом россияне продолжают пополнять потери на фронте. Об этом сообщает АТЕШ в Telegram-канале, пишет УНН.

Нашими агентами было зафиксировано: КАМАЗы, Уралы и личный состав на вокзале в Джанкое. Также агенты сообщают, что личный состав оккупантов по-прежнему регулярно прибывает на поездах и приезжает на вышеуказанных транспортных средствах. Темпы пребывания остаются по-прежнему систематическими. Из этого следует то, что личного состава всегда не хватает, что говорит о потерях на фронте,

- сообщают в АТЕШ.

Детали

В движении отмечают, что агенты на оккупированных территориях продолжают бороться с рашистами и оказывать помощь в освобождении украинских земель.

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Напомним

Украинские партизаны провели внешнюю разведку оборонного предприятия оккупантов в московской области, где они производят ракеты и комплексы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Партизани зафіксували нову групу російських солдатів, які прибули до окупованого Джанкоя
Guerrillas spotted a new group of Russian soldiers arriving in occupied Dzhankoy
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Партизаны зафиксировали новую группу российских солдат, прибывших в оккупированный Джанкой

Партизаны зафиксировали прибытие российских войск в оккупированный Джанкой, Крым, для пополнения потерь на фронте, сообщает украинское партизанское движение "АТЕШ". Агенты сообщают о систематическом прибытии и выбытии личного состава, что свидетельствует о продолжении больших потерь.

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