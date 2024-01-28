Партизаны зафиксировали новую группу российских солдат, прибывших в оккупированный Джанкой
Киев • УНН
Партизаны зафиксировали прибытие российских войск в оккупированный Джанкой, Крым, для пополнения потерь на фронте, сообщает украинское партизанское движение "АТЕШ". Агенты сообщают о систематическом прибытии и выбытии личного состава, что свидетельствует о продолжении больших потерь.
Движение АТЕШ зафиксировали прибытие в Джанкой в оккупированном Крыму новой группы российских солдат. В движении предполагают, что таким образом россияне продолжают пополнять потери на фронте. Об этом сообщает АТЕШ в Telegram-канале, пишет УНН.
Нашими агентами было зафиксировано: КАМАЗы, Уралы и личный состав на вокзале в Джанкое. Также агенты сообщают, что личный состав оккупантов по-прежнему регулярно прибывает на поездах и приезжает на вышеуказанных транспортных средствах. Темпы пребывания остаются по-прежнему систематическими. Из этого следует то, что личного состава всегда не хватает, что говорит о потерях на фронте,
Детали
В движении отмечают, что агенты на оккупированных территориях продолжают бороться с рашистами и оказывать помощь в освобождении украинских земель.
Напомним
Украинские партизаны провели внешнюю разведку оборонного предприятия оккупантов в московской области, где они производят ракеты и комплексы.
Партизаны зафиксировали новую группу российских солдат, прибывших в оккупированный Джанкой
Партизаны зафиксировали прибытие российских войск в оккупированный Джанкой, Крым, для пополнения потерь на фронте, сообщает украинское партизанское движение "АТЕШ". Агенты сообщают о систематическом прибытии и выбытии личного состава, что свидетельствует о продолжении больших потерь.
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