У Криму партизани виявили склади з ракетами "Калібр"
Київ • УНН
Партизани виявили склади, де, ймовірно, зберігаються ракети "Калібр" та інша зброя, на північ від Сухарної бухти в окупованому росією Севастополі, Крим. На цих складах також було помічено кілька вантажівок.
Партизани руху "АТЕШ" провели розвідку на північ від Сухарної бухти у тимчасово окупованому Севастополі та виявили склади з боєприпасами. Про це "АТЕШ" повідомляє в Telegram, пише УНН.
Наші агенти провели розвідку на північ від Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами. На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння,
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Також було відмічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки.
Координати місць:44.628525, 33.58563544.625469, 33.581552
Зазначається, що агенти "АТЕШ" розвідали сотні об'єктів в окупованому Криму та продовжують свою роботу.
Нагадаємо
Партизани зафіксували прибуття російських військ в окупований Джанкой, Крим, для поповнення втрат на фронті, повідомляє український партизанський рух "АТЕШ". Агенти повідомляють про систематичне прибуття та вибуття особового складу, що свідчить про продовження великих втрат.