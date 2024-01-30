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росіяни бояться нових диверсій в окупованому Криму - Центр нацспротиву

росіяни бояться нових диверсій в окупованому Криму - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 29800 перегляди

росія посилює контррозвідку в окупованому Криму і Херсоні для захисту мостів і ракетних складів від українських партизанів.

За вказівкою кремля в окупованому Криму та захопленій частині Херсонської області посилюють контррозвідувальний режим. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі 

Особливу увагу приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами.

Зазначається, що цей напрямок забезпечує підтримку угрупування військ на ТОТ Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У Криму партизани виявили склади з ракетами "Калібр" 30.01.24, 09:32 • 21216 переглядiв

Після окупації лівобережжя Херсонської області противник не прибрав КПВВ з адміністративної межі між ТОТ АР Крим та Херсонською областю. Дані об’єкти використовувались російськими спецслужбами для проведення "фільтраційних заходів" цивільного населення

- резюмували у Спротиві.

У ЦНС додають, що пункт пропуску "Чонгар" додатково обладнали системою сканування та моніторингу автомобілів із використанням рентгену. Особливо ретельно оглядають автомобілі з реєстраційними номерами Запорізької та Херсонської областей, як українського, так і запровадженого росіянами зразка.

Доповнення

Центр національного спротиву закликає громадян бути особливо обережними при перетині даних пунктів пропуску. Окрім того, українців закликають надавати  корисну інформацію щодо дії ворога на даному напрямку через Спротив.Бот.  

Нагадаємо

Військова контррозвідка росії шукає українських партизанів у військових частинах Криму.

За даними "АТЕШ", окупанти проводять контррозвідувальні заходи у низці військових частин Криму. Значну увагу фсб приділяє 810 бригаді морської піхоти в Севастополі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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