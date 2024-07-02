Киев • УНН
Два человека погибли и 10 получили ранения, в том числе 9-летний мальчик, в результате российских атак с использованием беспилотников-камикадзе и артиллерии на Никопольский район Днепропетровской области, которые нанесли ущерб жилым домам, инфраструктуре и предприятиям.
В течение суток, 2 июля, оккупационные войска рф били по территории Никопольщины дронами-камикадзе и артиллерией. Вследствие вражеских атак есть погибшие и раненые. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Больше всего досталось райцентру. Там двое погибших и, по уточненной информации, 10 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести
По его словам, в городе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 авто.
Также в результате атак изуродованы 2 учебных заведения, амбулатория, админздание. А еще - магазины, салон красоты и банк.
▪️Били оккупанты и по Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Зацепило агрофирму. Произошел пожар, который спасатели укротили. Целился агрессор и по Покровской громаде. Предварительно, там ранен человек
Напомним
В результате вражеских обстрелов Никополя Днепропетровской области погибли две пожилые женщины. Еще девять человек получили ранения, в том числе 9-летний мальчик.