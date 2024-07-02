В течение суток, 2 июля, оккупационные войска рф били по территории Никопольщины дронами-камикадзе и артиллерией. Вследствие вражеских атак есть погибшие и раненые. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Больше всего досталось райцентру. Там двое погибших и, по уточненной информации, 10 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести - рассказал глава ОВА.

По его словам, в городе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 авто.

Также в результате атак изуродованы 2 учебных заведения, амбулатория, админздание. А еще - магазины, салон красоты и банк.

▪️Били оккупанты и по Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Зацепило агрофирму. Произошел пожар, который спасатели укротили. Целился агрессор и по Покровской громаде. Предварительно, там ранен человек - подытожил Сергей Лысак.

Напомним

В результате вражеских обстрелов Никополя Днепропетровской области погибли две пожилые женщины. Еще девять человек получили ранения, в том числе 9-летний мальчик.