росіяни обстріляли Нікополь: загинули дві літні жінки, ще 9 людей травмувались, зокрема і дитина
Київ • УНН
Дві літні жінки загинули і ще 9, в тому числі дитина, отримали поранення в результаті російського обстрілу Нікополя, Дніпропетровська область.
Внаслідок ворожих обстрілів Нікополя Дніпропетровської області загинули дві літні жінки. Ще дев’ятеро людей отримали поранення, зокрема 9-річний хлопчик. Про це повідомив у вівторок голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев’ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу
Голова ОВА вказав, що у райцентрі чимало руйнувань. Пошкоджене житло місцевих, заклади освіти та амбулаторія. Зачепило й магазини, салон краси та авто.
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