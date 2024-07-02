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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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росіяни обстріляли Нікополь: загинули дві літні жінки, ще 9 людей травмувались, зокрема і дитина

Київ • УНН

 • 16568 перегляди

Дві літні жінки загинули і ще 9, в тому числі дитина, отримали поранення в результаті російського обстрілу Нікополя, Дніпропетровська область.

росіяни обстріляли Нікополь: загинули дві літні жінки, ще 9 людей травмувались, зокрема і дитина

Внаслідок ворожих обстрілів Нікополя Дніпропетровської області загинули дві літні жінки. Ще дев’ятеро людей отримали поранення, зокрема 9-річний хлопчик. Про це повідомив у вівторок голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев’ять поранених. Серед них – хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу

- написав Лисак у Telegram.

Голова ОВА вказав, що у райцентрі чимало руйнувань. Пошкоджене житло місцевих, заклади освіти та амбулаторія. Зачепило й магазини, салон краси та авто.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: вдалось ідентифікувати тіло другої загиблої02.07.24, 14:51 • 18128 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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