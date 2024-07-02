Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: вдалось ідентифікувати тіло другої загиблої
Київ • УНН
У Дніпрі правоохоронці ідентифікували тіло другої жінки, яка загинула в результаті російського ракетного удару по багатоповерхівці 28 червня, тривають пошуки ще однієї потенційної жертви.
У Дніпрі правоохоронці ідентифікували тіло другої жінки, виявленої у пошкодженій російською ракетою 28 червня багатоповерхівці. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
За допомогою ДНК-аналізатора слідчі ідентифікували тіло другої жінки, яку виявили під час пошукових робіт у зруйнованому російською ракетою будинку. Загиблою виявилася 30-річна місцева жителька
Наразі слідчі ідентифікували двох осіб, які загинули внаслідок влучання російської ракети. Розбір завалів продовжується. Триває пошук ще однієї людини, яка може перебувати під завалами.
Нагадаємо
У п'ятницю, 28 червня, росіяни вдарили ракетою по 9-поверховому будинку у Дніпрі. Сталося руйнування чотирьох поверхів. Була ідентифікована загибла 76-річна жінка.
Тіло жінки знайшли у зруйнованому ворожим ударом будинку в Дніпрі02.07.24, 08:44 • 21587 переглядiв