В Днепре правоохранители идентифицировали тело второй женщины, обнаруженной в поврежденной российской ракетой 28 июня многоэтажке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

С помощью ДНК-анализатора следователи идентифицировали тело второй женщины, которую обнаружили во время поисковых работ в разрушенном российской ракетой доме. Погибшей оказалась 30-летняя местная жительница - резюмировали в Нацполиции.



Сейчас следователи идентифицировали двух человек, погибших в результате попадания российской ракеты. Разбор завалов продолжается. Продолжается поиск еще одного человека, который может находиться под завалами.

Напомним,

В пятницу, 28 июня, россияне ударили ракетой по 9-этажному дому в Днепре. Произошло разрушение четырех этажей. Была идентифицирована погибшая 76-летняя женщина.

Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре