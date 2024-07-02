Киев • УНН
В Днепре правоохранители идентифицировали тело второй женщины, которая погибла в результате российского ракетного удара по многоэтажке 28 июня, продолжаются поиски еще одной потенциальной жертвы.
В Днепре правоохранители идентифицировали тело второй женщины, обнаруженной в поврежденной российской ракетой 28 июня многоэтажке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
С помощью ДНК-анализатора следователи идентифицировали тело второй женщины, которую обнаружили во время поисковых работ в разрушенном российской ракетой доме. Погибшей оказалась 30-летняя местная жительница
Сейчас следователи идентифицировали двух человек, погибших в результате попадания российской ракеты. Разбор завалов продолжается. Продолжается поиск еще одного человека, который может находиться под завалами.
Напомним,
В пятницу, 28 июня, россияне ударили ракетой по 9-этажному дому в Днепре. Произошло разрушение четырех этажей. Была идентифицирована погибшая 76-летняя женщина.
Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре2 июля 2024, 05:44 • 20027 просмотров