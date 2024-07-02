В результате вражеских обстрелов Никополя Днепропетровской области погибли две пожилые женщины. Еще девять человек получили ранения, в том числе 9-летний мальчик. Об этом сообщил во вторник председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

В Никополе из-за атак россиян погибли две женщины - 61 и 86 лет. Предварительно, в городе и девять раненых. Среди них - ребята 9 и 17 лет. Им оказывают всю необходимую помощь - написал Лысак в Telegram.

Председатель ОВА указал, что в райцентре немало разрушений. Повреждено жилье местных, учебные заведения и амбулатория. Задело и магазины, салон красоты и авто.

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