росіяни били по Дніпропетровщині дронами та артилерією: двоє загиблих, понад 10 людей поранено
Київ • УНН
Двоє людей загинули і 10 отримали поранення, в тому числі 9-річний хлопчик, в результаті російських атак з використанням безпілотників-камікадзе і артилерії на Нікопольський район Дніпропетровської області, які завдали шкоди житловим будинкам, інфраструктурі та підприємствам.
Протягом доби, 2 липня, окупаційні війська рф били по території Нікопольщини дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Найбільше дісталося райцентру. Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості
За його словами, у місті пошкоджені 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто.
Також внаслідок атак понівечені 2 навчальні заклади, амбулаторія, адмінбудівля. А ще – магазини, салон краси та банк.
▪️Били окупанти і по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Зачепило агрофірму. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Цілив агресор і по Покровській громаді. Попередньо, там поранена людина
Нагадаємо
Внаслідок ворожих обстрілів Нікополя Дніпропетровської області загинули дві літні жінки. Ще дев’ятеро людей отримали поранення, зокрема 9-річний хлопчик.