росіяни били по Дніпропетровщині дронами та артилерією: двоє загиблих, понад 10 людей поранено

Протягом доби, 2 липня, окупаційні війська рф били по території Нікопольщини дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Найбільше дісталося райцентру. Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості

За його словами, у місті пошкоджені 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто.

Також внаслідок атак понівечені 2 навчальні заклади, амбулаторія, адмінбудівля. А ще – магазини, салон краси та банк.

▪️Били окупанти і по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Зачепило агрофірму. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Цілив агресор і по Покровській громаді. Попередньо, там поранена людина