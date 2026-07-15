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россияне атаковали "шахедами" портовую инфраструктуру на Николаевщине, есть раненый

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Утром россияне атаковали портовую инфраструктуру Николаевского района БпЛА типа "Shahed", ранен 61-летний мужчина. В Очакове от удара РСЗО пострадали девять человек, повреждены больница и дома.

россияне атаковали "шахедами" портовую инфраструктуру на Николаевщине, есть раненый

рф атаковала дронами портовую инфраструктуру в Николаевском районе, ранен мужчина, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях, пишет УНН.

Утром россияне атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате атаки ранение получил 61-летний мужчина. Он госпитализирован, состояние – тяжелое

- написал Ким.

Дополнение

Вчера враг, по данным главы ОВА, атаковал Николаевскую область БпЛА типа "Shahed". В результате чего в Первомайском районе повреждены окна складского помещения на предприятии. Пострадавших нет.

В Николаевском районе вчера враг нанес удары, предварительно, РСЗО "Торнадо-С" с кассетной боевой частью, по Очаковской громаде. В результате атаки в городе Очакове ранения получили девять человек: пятеро мужчин в возрасте 25, 47, 47, 53 и 74 лет, а также четверо женщин в возрасте 65, 73, 74 и 88 лет. Шестеро пострадавших были госпитализированы. По состоянию на утро пятеро госпитализированных находятся в стабильном состоянии, состояние одного мужчины – крайне тяжелое. Трем женщинам медицинскую помощь оказали на месте. Повреждены больница, многоквартирный дом, 30 частных домов, 11 автомобилей, три воздушные линии электропередачи.

Также вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Пострадавших нет.

россияне из РСЗО атаковали Очаков, восемь раненых14.07.26, 14:22 • 2352 просмотра

Юлия Шрамко

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