россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина

россияне с дрона атаковали поселок Веселое на Херсонщине, в результате чего ранен 37-летний мужчина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на жителя села Веселое. 37-летний мужчина получил осколочные ранения плеча и ноги, а также черепно-мозговую травму - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, ему оказывается необходимая помощь.

Дополнение

В Херсоне в результате российского обстрела был ранен 80-летний житель, а в Михайловке у 59-летнего мужчины диагностировали контузию из-за атаки российского беспилотника.

Вражеский дрон ударил по жилому дому в поселке на Херсонщине: погибла пожилая женщина