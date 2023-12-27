россияне атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены дома и газопровод

С начала суток российская армия несколько раз атаковала Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В течение дня агрессор обстреливал Никопольщину из артиллерии - Мировскую и Марганецкую громады. А еще - райцентр. На последний направил и дроны-камикадзе - резюмировал Лысак.

По его словам, в результате обстрелов изуродованы многоэтажка, 9 частных домов и газопровод. Люди не пострадали.

Также несмотря на то, что в остальных районах сигнал воздушной тревоги раздавался несколько раз, там обошлось без вражеских атак.

Напомним,

В Днепропетровской области ночью уничтожили 13 вражеских дронов, Никопольщину российские войска в очередной раз обстреляли из тяжелой артиллерии.

Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на приграничье Черниговщины