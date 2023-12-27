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россияне атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждены дома и газопровод

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 17:26  •  6537 просмотра

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российские войска атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, повредив здания и газопровод, но о жертвах не сообщалось.

С начала суток российская армия несколько раз атаковала Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали 

В течение дня агрессор обстреливал Никопольщину из артиллерии - Мировскую и Марганецкую громады. А еще - райцентр. На последний направил и дроны-камикадзе

- резюмировал Лысак. 

По его словам, в результате обстрелов изуродованы многоэтажка, 9 частных домов и газопровод. Люди не пострадали.

Также несмотря на то, что в остальных районах сигнал воздушной тревоги раздавался несколько раз, там обошлось без вражеских атак.

Напомним,

В Днепропетровской области ночью уничтожили 13 вражеских дронов, Никопольщину российские войска в очередной раз обстреляли из тяжелой артиллерии. 

Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на приграничье Черниговщины27 декабрь 2023, 11:14 • 106406 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
росіяни атакували Нікопольщину з артилерії та дронами-камікадзе: пошкоджені будинки та газогін
russians attacked Nikopol district with artillery and kamikaze drones: houses and gas pipeline damaged
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