Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на приграничье Черниговщины

Повестки на блокпостах в Киеве: ТЦК не выполняют функций безопасности, но действуют разрешенным законодательством способом

Сотрудники ТЦК в Киеве могут легально выполнять свою работу, но не выполняют функций по охране; для получения информации о повестках необходимо обратиться в районные центры. Меры безопасности в Киеве включают проверку транспортных средств и документов.