Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на приграничье Черниговщины
Киев • УНН
Российские войска атаковали инфраструктуру на Черниговщине, что привело к отключению электроэнергии в девяти населенных пунктах; о пострадавших не сообщается.
Российские войска ударили по критической инфраструктуре на границе Черниговской области, без электроснабжения осталось девять населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Черниговской области.
Вражеская армия прицельно атаковала оборудование РЭС и водонапорную башню в одном из приграничных сел Сновской громады. В результате обстрела без электроснабжения осталось девять населенных пунктов. К счастью, люди не пострадали
Следователи начали уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Правоохранители призывают людей эвакуироваться в более безопасные общины вглубь области.
Дополнение
Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли три пограничные общины Черниговской области из различных видов вооружения, насчитано 5 обстрелов.
Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на приграничье Черниговщины
Российские войска атаковали инфраструктуру на Черниговщине, что привело к отключению электроэнергии в девяти населенных пунктах; о пострадавших не сообщается.
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