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rossiyane-atakovali-mirnoe-naselenie-vo-vremya-razdachi-khleba-v-chernigovskoi-oblasti

россияне атаковали мирное население во время раздачи хлеба в Черниговской области

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 12:16  •  14751 просмотра

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российские военные атаковали беспилотником мирных жителей во время раздачи хлеба в Черниговской области, в результате чего никто не пострадал, но был поврежден автомобиль. Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении законов войны.

23 декабря, враг нанес удар по гражданским с дрона во время раздачи хлеба в одном из приграничных сел Новгород-Северского района Черниговской области. Осколками поврежден автомобиль, к счастью, люди не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции полиции, пишет УНН.

Мирным людям раздавали хлеб в центре села и в это время оккупанты совершили циничную атаку с дрона. К счастью, люди не пострадали. Осколками посекло легковой автомобиль с хлебом,

- говорится в сообщении.

Детали

Последствия вражеских атак задокументировали полицейские Новгород-Северского райотдела полиции. Следователи начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Также полиция призывает людей эвакуироваться в более безопасные общины вглубь области из-за коварных обстрелов населения оккупантами.

Напомним

российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли некоторые громады Донецкой области. Ранения получили шесть человек, повреждены семь частных домов и один многоэтажный дом.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
росіяни атакували мирне населення під час роздачі хліба в Чернігівській області
Russians attack civilians during the distribution of bread in Chernihiv region
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россияне атаковали мирное население во время раздачи хлеба в Черниговской области

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