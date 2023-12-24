россияне атаковали мирное население во время раздачи хлеба в Черниговской области

23 декабря, враг нанес удар по гражданским с дрона во время раздачи хлеба в одном из приграничных сел Новгород-Северского района Черниговской области. Осколками поврежден автомобиль, к счастью, люди не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции полиции, пишет УНН.

Мирным людям раздавали хлеб в центре села и в это время оккупанты совершили циничную атаку с дрона. К счастью, люди не пострадали. Осколками посекло легковой автомобиль с хлебом, - говорится в сообщении.

Детали

Последствия вражеских атак задокументировали полицейские Новгород-Северского райотдела полиции. Следователи начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Также полиция призывает людей эвакуироваться в более безопасные общины вглубь области из-за коварных обстрелов населения оккупантами.

Напомним

российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли некоторые громады Донецкой области. Ранения получили шесть человек, повреждены семь частных домов и один многоэтажный дом.