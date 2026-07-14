россияне атаковали FPV-дроном автомобиль спасателей Краматорской общины
Киев • УНН
Во вторник россияне атаковали FPV-дроном автомобиль офицеров-спасателей Краматорской общины. Служебное авто загорелось, пожар ликвидировали.
Вечером во вторник, 14 июля, россияне с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль офицеров-спасателей Краматорской общины Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
Отмечается, что во время выполнения служебных задач офицеры-спасатели общины попали под вражеский удар.
В результате попадания загорелся служебный автомобиль. Пожар ликвидировали с помощью первичных средств пожаротушения
Указывается, что офицеры-спасатели общины ежедневно эвакуируют людей из опасных территорий, помогают жителям и готовят общины к чрезвычайным ситуациям. Несмотря на это, россияне целенаправленно атакуют тех, кто спасает жизни.
Напомним
10 июля россияне сбросили 7 авиабомб на Краматорск и Беленькое, попав в многоэтажку и магазин. Погибло 4 человека, среди них 14-летний парень, 13 ранено.
российский FPV-дрон атаковал спасателей в Краматорске10.07.26, 23:22 • 4169 просмотров