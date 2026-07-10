российский FPV-дрон атаковал спасателей в Краматорске
Киев • УНН
В пятницу вечером российский FPV-дрон атаковал автомобиль ГСЧС в Краматорске. Оккупанты целенаправленно ударили по спасателям, выполнявшим служебные задачи.
Вечером в пятницу, 10 июля, российский FPV-дрон цинично атаковал спасателей в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что во время выполнения служебных задач в результате удара вражеского FPV-дрона был поврежден автомобиль чрезвычайников.
Российские оккупанты в очередной раз продемонстрировали, что их целью становятся не только мирные жители, но и те, кто первым приходит на помощь людям
Напомним
10 июля враг сбросил на Краматорскую общину семь авиабомб, по меньшей мере 4 человека погибли и 13 ранены. Среди погибших - 14-летний парень.
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