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российский FPV-дрон атаковал спасателей в Краматорске

Киев • УНН

 • 504 просмотра

В пятницу вечером российский FPV-дрон атаковал автомобиль ГСЧС в Краматорске. Оккупанты целенаправленно ударили по спасателям, выполнявшим служебные задачи.

российский FPV-дрон атаковал спасателей в Краматорске

Вечером в пятницу, 10 июля, российский FPV-дрон цинично атаковал спасателей в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что во время выполнения служебных задач в результате удара вражеского FPV-дрона был поврежден автомобиль чрезвычайников.

Российские оккупанты в очередной раз продемонстрировали, что их целью становятся не только мирные жители, но и те, кто первым приходит на помощь людям

Напомним

10 июля враг сбросил на Краматорскую общину семь авиабомб, по меньшей мере 4 человека погибли и 13 ранены. Среди погибших - 14-летний парень.

рф атаковала торговое заведение в центре Краматорска, среди раненых - ребенок04.07.26, 18:37 • 7965 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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