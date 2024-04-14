россияне атаковали дроном Никополь: ранены три человека

Россияне атаковали дроном Никополь, и ранили трех человек. О последствиях атаки сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

россияне ударили по Никополю дроном. Пострадали три мужчины - 47, 57 и 64 лет. У всех множественные осколочные ранения. У одного еще и открытый перелом ноги. - ответил Лысак.

Детали

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали в состояние средней тяжести.

Также Лысак уточнил, что из-за этой атаки вспыхнули пожары. Повреждены две гражданские машины. Другие детали этого удара еще выясняются.

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