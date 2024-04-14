На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  160806 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  159029 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  160713 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  172884 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127008 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137576 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162181 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139945 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134564 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117959 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС

В результате атаки российского беспилотника в приграничном населенном пункте Сумского района загорелся гражданский грузовой автомобиль, и, несмотря на то, что спасатели быстро потушили пожар, водитель грузовика погиб.

Война •   •  3695 просмотра
На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС

Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты убили одного человека и ранили еще двух, сбросив авиабомбу на село Очеретное Донецкой области.

Война •   •  4180 просмотра
Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые

Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

Иран утверждает, что его нападение на Израиль было актом "самообороны" в ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске, ссылаясь на право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.

Война •   •  6812 просмотра
Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску

Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

Страны G7 подтвердили свою поддержку Украине в восстановлении и развитии транспортной инфраструктуры, включая интеграцию украинской железнодорожной сети с европейской системой путей, создание новых трансграничных сообщений и обеспечение устойчивых и надежных глобальных цепей поставок. ,Утвердив свои намерения в Декларации

Война •   •  10134 просмотра
Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры

МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС

Из-за ошибок, допущенных в первые месяцы полномасштабного вторжения и потери спасателей, Министерство внутренних дел полностью пересмотрело все протоколы реагирования, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС.

Общество •   •  10970 просмотра
МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС

Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый

В результате вражеского артиллерийского обстрела прифронтового города Гуляйполе Запорожской области 73-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Война •   •  10963 просмотра
Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый

МИД рф прокомментировало атаку Ирана на Израиль: призвало всех "к сдержанности"

Министерство иностранных дел россии выразило обеспокоенность массированной атакой Ирана на Израиль с применением около 300 беспилотников и ракет, призвав все стороны проявлять сдержанность и решать вопрос политико-дипломатическими средствами.

Новости Мира •   •  10803 просмотра
МИД рф прокомментировало атаку Ирана на Израиль: призвало всех "к сдержанности"

Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира

Зеленский осудил массированную атаку Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет, подчеркнув сотрудничество между иранским и российским режимами в распространении террора, которое должно получить объединенный ответ мира.

политика •   •  12596 просмотра
Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира

Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли

Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в ядерной отрасли, включая обмен опытом эксплуатации ядерных объектов, диверсификацию топлива и разработку малых модульных реакторов.

Экономика •   •  12553 просмотра
Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли

Масштабное ДТП в окрестностях Киева: количество пострадавших увеличилось до восьми

Восемь человек в возрасте от 26 до 83 лет пострадали в результате ДТП на Брест-Литовской трассе под Киевом, которое спровоцировал водитель грузовика. По предварительной информации, виновник ДТП был трезв и заснул за рулем.

Киев •   •  11913 просмотра
Масштабное ДТП в окрестностях Киева: количество пострадавших увеличилось до восьми