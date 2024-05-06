россияне анализируют результаты своих атак, когда готовят следующий удар - Евлаш

Враг вероятно готовится к новым атакам, анализируя свои последние удары по энергетике. Для регулярных атак они накапливают ракеты, однако оставляя стратегический запас. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Вероятнее всего, что враг планирует и готовится к проведению следующих атак. Наверняка их стратегический замысел мы знать не можем. Однако вероятнее всего, что противник сейчас анализирует результаты, которые он нанес в течение последних месяцев по нашей энергетике, вероятно, он считает, что определенные его цели достигнуты - сказал Евлаш.

Он отмечает, что россиянам необходимо накапливать ракеты для того, чтобы проводить такие атаки с пенвой периодикой.

Он не может использовать ректы "под ноль", должен оставаться какой-то стратегический запас - добавил он.

Напомним

российские войска ночью нанесли удар по Сумской области, повредили объект энергетики, вечером на Харьковщине, где враг не прекращает атак на энергообъекты, отключалось энергооборудование.

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