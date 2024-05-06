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росіяни аналізують результати своїх атак, коли готують наступний удар – Євлаш

росіяни аналізують результати своїх атак, коли готують наступний удар – Євлаш

Київ • УНН

 • 20551 перегляди

росіяни аналізують результати своїх нещодавніх атак на енергетичний сектор України і накопичують ракети для регулярних ударів, зберігаючи при цьому стратегічний резерв.

Ворог ймовірно готується до нових атак, аналізуючи свої останні удари по енергетиці. Для регулярних атак вони накопичують ракети, проте залишаючи стратегічний запас. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Найімовірніше, що ворог планує та готується до проведення наступних атак. Напевне їх стратегічний задум ми знати не можемо. Однак найімовірніше, що противник зараз аналізує результати, які він наніс протягом останніх місяців по нашій енергетиці, ймовірно, він вважає, що певні його цілі досягнуто

- сказав Євлаш.

Він зазначає, що росіянам необхідно накопичувати ракети для того, аби проводити такі атаки з пенвою періодикою.

Він не може використовувати ректи "під нуль", має залишатися якийсь стратегічний запас

- додав він.

Нагадаємо

Російські війська вночі завдали удару по Сумській області, пошкодили об'єкт енергетики, увечері на Харківщині, де ворог не припиняє атак на енергооб'єкти, вимикалося енергообладнання.

"Проблеми з виготовленням ракет": Євлаш розповів, чому знизилася інтенсивність застосування "Калібрів"03.05.24, 11:18 • 17280 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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