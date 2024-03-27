Россия заявила о сбитии в Белгородской области 18 воздушных целей

В России в ночь на 27 марта над Белгородом и Белгородским районом системами ПВО было сбито 18 воздушных целей. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки пострадал мужчина - у него осколочные ранения поясничной области. Его доставили в больницу. Поздно вечером 26 марта в Белгороде была объявлена ракетная опасность.

Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей