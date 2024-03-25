Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон призывали гладкова и старовойта ускорить эвакуацию мирных граждан с белгородской и курской областей. Путинские войска до сих пор продолжают прикрываться мирными людьми, размещая свои подразделение в жилом секторе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Легион "Свобода России".

"Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон приветствуют действия властей белгородской области, касающиеся эвакуации местного гражданского населения. Мы так же поддерживаем решение областных администраций, которым запретили обучение во всех учебных заведениях. Аналогично правильным стало решение о закрытии всех крупных торговых центров на территории проведения ограниченной военной операции", - говориться в заявлении.

Легион "Свобода России" отмечает, что подобные мероприятия действительно помогли избежать массовых жертв среди гражданского населения, однако этих шагов все ещё недостаточно.

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"Мы призываем гладкова и старовойта ускорить эвакуацию мирных граждан с белгородской и курской областей и решить наконец вопрос дополнительных выплат в секторе ограниченной военной операции. Такие выплаты должны соответствовать аналогичной помощи как во фронтовой зоне", - отмечается в заявлении.

В то же время сообщается, что путинские войска до сих пор продолжают прикрываться мирными людьми, размещая свои подразделение в жилом секторе.

"С начала ограниченной военной операции, силами РДК, ЛСР и Сибирского батальона только в городской черте белгорода было уничтожено 452 кремлевских наемника и 784 – ранено", - говориться в заявлении.

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Легион "Свобода России" призывает путинские войска прекратить пользоваться людьми как живым щитом.

"Хотите воевать — воюйте, как мужчины", - говориться в заявлении.