Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  101617 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  106532 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  157812 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  152740 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153321 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215144 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180909 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176850 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172876 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140462 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Новости по теме
Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей

Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей

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"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили

"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили

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россияне сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области

россияне сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области

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Удар ВСУ по вычислительному центру чф рф в Севастополе: 34 россиянина уничтожены, ещё 10 ранены

Удар ВСУ по вычислительному центру чф рф в Севастополе: 34 россиянина уничтожены, ещё 10 ранены

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Вражеский удар по Одессе: повреждена инфраструктура, пострадали три женщины

Вражеский удар по Одессе: повреждена инфраструктура, пострадали три женщины

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В нижегородской области рф женщина попыталась поджечь военкомат

В нижегородской области рф женщина попыталась поджечь военкомат

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США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  384503 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  344353 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  364600 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  387833 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  478993 просмотра

Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон призвали власти Белгородской и Курской областей ускорить эвакуацию мирных жителей и предоставить дополнительные выплаты, поскольку путинские войска продолжают размещать свои подразделения в жилых кварталах, используя мирных жителей в качестве живого щита.

Война •   •  13790 просмотра
Российские добровольцы призывали ускорить эвакуацию гражданских с белгородской и курской областей

"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили

российский пропагандист владимир соловьев назвал жалобы жителей белгорода на обстрелы "мерзкой истерикой" и заявил, что москва помогает городу, чем вызвал гневные отклики местных жителей, предложивших ему переехать туда со своими детьми.

Война •   •  13202 просмотра
"Мерзкая истерика": соловьёв порассуждал о жалобах белгородцев о войне, жители города ответили

россияне сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области

российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на школу в Великописаревской громаде Сумской области, повредив здание школы.

Война •   •  12984 просмотра
россияне сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области

Удар ВСУ по вычислительному центру чф рф в Севастополе: 34 россиянина уничтожены, ещё 10 ранены

Информационно-вычислительный центр Черноморского флота России в Севастополе, занимающийся расчетом траекторий ракет, в ночь на 24 марта подвергся украинскому ракетному обстрелу, в результате которого погибли 34 россиянина и еще 10 получили ранения, что вызвало нехватку специалистов для расчетов траекторий.

Война •   •  12404 просмотра
Удар ВСУ по вычислительному центру чф рф в Севастополе: 34 россиянина уничтожены, ещё 10 ранены

Вражеский удар по Одессе: повреждена инфраструктура, пострадали три женщины

Ракетный обстрел Одессы повредил гражданскую инфраструктуру и ранил трех женщин. Относительно ситуации с энергоснабжением в Одессе - по состоянию на 19:00 у более чем 300 тысяч абонентов нет света.

Война •   •  13426 просмотра
Вражеский удар по Одессе: повреждена инфраструктура, пострадали три женщины

В нижегородской области рф женщина попыталась поджечь военкомат

Женщина попыталась поджечь военкомат в Нижегородской области россии, бросив бутылку с зажигательной смесью, но была задержана дежурным и передана полиции.

Война •   •  13273 просмотра
В нижегородской области рф женщина попыталась поджечь военкомат

Исландия выделит около 2 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины

Исландия выделит около 2 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для украинских сил обороны, поддерживая безопасность Украины и международное право.

Война •   •  14673 просмотра
Исландия выделит около 2 миллионов евро на инициативу Чехии по боеприпасам для Украины

"Роби своє с Kurator" для HoReCa: офицер восстановил кофейно-чайный клуб "TeaKava" в Ирпене после деоккупации

Ветеран Федор Калениченко и его жена Татьяна вновь открыли кофейню "TeaKava" в деоккупированном Ирпене, создав семейное пространство с детским уголком, кинопоказом, книгообменом, зоной для домашних животных и бесперебойным электроснабжением во время перебоев с электричеством.

Общество •   •  18666 просмотра
"Роби своє с Kurator" для HoReCa: офицер восстановил кофейно-чайный клуб "TeaKava" в Ирпене после деоккупации

США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

Министерство финансов США ввело санкции против 13 российских юридических и 2 физических лиц, задействованных в технологическом секторе и предоставлении финансовых услуг, с целью уклонения от санкций, введенных США против россии.

Экономика •   •  16153 просмотра
США наложили санкции на компании на крипторынке, которые помогали россии обходить ограничения

Авиация рф пятый раз за неделю уронила бомбу на белгородскую область – СМИ

Еще две российские авиабомбы (ФАБ-250) были обнаружены в белгородской области россии, одна в районе шалаево, другая в районе казинки, пострадавших нет, а российский военный вертолет (Ми-8) разбился в районе ровеньки, ранив пилота.

Война •   •  14533 просмотра
Авиация рф пятый раз за неделю уронила бомбу на белгородскую область – СМИ