РДК, легион "Свобода России" и "Сиббат" о своих недавних боевых операциях: взяли в плен около 40 российских военных
Киев • УНН
Российские добровольческие военные подразделения, состоящие из российских граждан, которые борются против путинского режима, уже более недели ведут бои в белгородской и курской областях россии, чтобы предотвратить потенциальное наступление российских войск на Украину с этого направления, нанося значительные потери российским войскам.
"Русский добровольческий корпус" (РДК), легион "Свобода России" и "Сиббат" более недели вели боевые действия на территории белгородской и курской областей россии, чтобы сорвать возможное наступление оккупационных сил на Украину с того направления. Об этом заявили на пресс-конференции представители этих добровольческих военных подразделений, состоящих из граждан рф, воюющих "за Украину и против путинского режима", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По их словам, "не секрет, что вс рф пытаются приурочить какие-то свои нападения или достижения к определенным датам, например, 9 мая или дню рождения путина" Сейчас же, как говорят представители подразделений, такое нападение захватчики должны были осуществить в честь инаугурации российского президента, но получили отпор от проукраинских сил.
РДК показали штурм дома на Белгородщине, в котором засели российские солдаты20 марта 2024, 20:45 • 30671 просмотр
"Они (российские командующие войсками - ред.) вынуждены были, во-первых, перебрасывать значительные силы, в том числе с Харьковского и Купянского направлений, чтобы удержать "свои" белгородскую и курскую области. Пока что "свои". Необратимые потери вс рф - 651 военный, санитарные потери - 908 (то есть ранены или травмированы военные вс рф - ред.), еще 37 - взяты в плен", - заявил представитель легиона "Свобода России" Алексей Барановский.
В целом, по его словам, граждане рф, которые защищают территориальную целостность Украины, "уничтожили 121 единицу техники противника, а еще 50 - вывели из строя". Подтвердить эти данные из независимых источников редакция не может. россия потери не комментирует, при этом представители РДК, легиона "Свобода России" и "Сиббата" говорят, что их "специальная освободительная операция россии от путина" продолжается, а нынешняя задача заключается не в удержании под контролем определенных населенных пунктов в рф, а прежде всего в ведении партизанской работы, а также желании "отбросить врага как можно дальше от украинских границ".
"Очень серьезные цифры": в ГУР подтвердили потери россиян во время рейдов российских добровольцев в Белгородской и Курской областях18 марта 2024, 12:15 • 21216 просмотров
В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции командир РДК Денис Никитин сообщил, что часть из 37 российских военных, взятых в плен на территории белгородской и курской областей рф, уже выразила желание перейти на сторону Украины. Остальные, по его словам, будут переданы "в обменный фонд".
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
РДК, легион "Свобода России" и "Сиббат" о своих недавних боевых операциях: взяли в плен около 40 российских военных
В Херсоне взрывы: россияне атакуют с левобережья Днепра - Мрочко
В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg
Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле
Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет
На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто
Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК
В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ
Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи
На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления
Популярные
Директор "Киевпастранса" Левченко уволился с должности - мэр
Украина нуждается в еще большей поддержке, и нужно это сейчас - Генсек НАТО
НБУ планирует упростить процедуру обмена поврежденных гривен
Атака рф на Киевщину: в ГСЧС показали последствия
россияне ночью ударили ракетами по Селидовому в Донецкой области, за сутки убили двух жителей области
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
РДК, легион "Свобода России" и "Сиббат" о своих недавних боевых операциях: взяли в плен около 40 российских военных
Российские добровольческие военные подразделения, состоящие из российских граждан, которые борются против путинского режима, уже более недели ведут бои в белгородской и курской областях россии, чтобы предотвратить потенциальное наступление российских войск на Украину с этого направления, нанося значительные потери российским войскам.
В Херсоне взрывы: россияне атакуют с левобережья Днепра - Мрочко
Россияне атакуют город Херсон с оккупированного левого берега Днепра, вызывая взрывы и жертвы среди гражданского населения.
В США поддерживают выпуск "облигаций свободы" на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных активов рф - Bloomberg
Вашингтон поддерживает идею выпуска облигаций для Украины на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.
Украина обратилась в МОК из-за разрешения российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе на одном поле
Украина обратилась к МОК и ITF с призывом не позволять российским и белорусским теннисистам соревноваться вместе, ссылаясь на правила нейтралитета МОК, которые запрещают представительство этих стран на международных спортивных мероприятиях во время войны, которая продолжается против Украины.
Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет
Российские оккупанты трижды атаковали Никополь с помощью беспилотников, но обошлось без жертв.
На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто
Российская ракетная атака на Киевскую область привела к травмированию 4 человек, повреждению 69 частных домов и уничтожению имущества, включая транспортные средства, здания и инфраструктуру.
Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК
Российские ополченцы провели ограниченную военную операцию в Белгородской и Курской областях россии, сорвав президентские выборы и заявив, что Путин теряет контроль над ситуацией.
В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ
министерство обороны россии в своих ежедневных сводках о войне с Украиной сообщает о новом "белгородском направлении", указывая на боевые действия в белгородской области россии вблизи украинской границы.
Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи
Суд отклонил иск матери Алексея Навального к колонии за ненадлежащую медицинскую помощь, оказанную ее сыну перед смертью.
На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватывают жилье украинцев, объявляя его "бесхозным" и "национализируя" через "государственную жилищную инспекцию", которая нацелена на пустые квартиры или те, чьи владельцы выехали из региона.