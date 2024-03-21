РДК, легион "Свобода России" и "Сиббат" о своих недавних боевых операциях: взяли в плен около 40 российских военных

"Русский добровольческий корпус" (РДК), легион "Свобода России" и "Сиббат" более недели вели боевые действия на территории белгородской и курской областей россии, чтобы сорвать возможное наступление оккупационных сил на Украину с того направления. Об этом заявили на пресс-конференции представители этих добровольческих военных подразделений, состоящих из граждан рф, воюющих "за Украину и против путинского режима", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По их словам, "не секрет, что вс рф пытаются приурочить какие-то свои нападения или достижения к определенным датам, например, 9 мая или дню рождения путина" Сейчас же, как говорят представители подразделений, такое нападение захватчики должны были осуществить в честь инаугурации российского президента, но получили отпор от проукраинских сил.

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"Они (российские командующие войсками - ред.) вынуждены были, во-первых, перебрасывать значительные силы, в том числе с Харьковского и Купянского направлений, чтобы удержать "свои" белгородскую и курскую области. Пока что "свои". Необратимые потери вс рф - 651 военный, санитарные потери - 908 (то есть ранены или травмированы военные вс рф - ред.), еще 37 - взяты в плен", - заявил представитель легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

В целом, по его словам, граждане рф, которые защищают территориальную целостность Украины, "уничтожили 121 единицу техники противника, а еще 50 - вывели из строя". Подтвердить эти данные из независимых источников редакция не может. россия потери не комментирует, при этом представители РДК, легиона "Свобода России" и "Сиббата" говорят, что их "специальная освободительная операция россии от путина" продолжается, а нынешняя задача заключается не в удержании под контролем определенных населенных пунктов в рф, а прежде всего в ведении партизанской работы, а также желании "отбросить врага как можно дальше от украинских границ".

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В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции командир РДК Денис Никитин сообщил, что часть из 37 российских военных, взятых в плен на территории белгородской и курской областей рф, уже выразила желание перейти на сторону Украины. Остальные, по его словам, будут переданы "в обменный фонд".