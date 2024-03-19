Из белгородской области рф решили вывезти около 9 тысяч детей

Из российской Белгородской области из-за ситуации с безопасностью вывезут примерно 9 тысяч детей. Такое решение приняли власти белгородщины, сообщил губернатор региона вячеслав гладков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам главы российского региона, власти белгородской области приняли решение вывезти в другие российские регионы около 9 тысяч детей "из-за обстрелов со стороны Украины".

Дополнение

россия неоднократно обвиняла Украину в обстрелах белгородской области. Впрочем 18 марта легион "Свобода России" призвал жителей белгорода эвакуироваться из города накануне ракетно-артиллерийского обстрела города.

Сегодня 19 марта утром на белгородщине прогремели взрывы. Сообщалось о 3 пострадавших. В минобороны рф заявляли о сбивании 9 снарядов над областью.