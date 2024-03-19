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Из белгородской области рф решили вывезти около 9 тысяч детей
Около 9 000 детей будут эвакуированы из белгородской области россии из-за ситуации с безопасностью и обстрелов.
путин в мае поедет в Китай - Reuters
путин посетит Китай в мае для переговоров с Си Цзиньпином, что, вероятно, будет его первой зарубежной поездкой после переизбрания президентом рф.
ГУР сообщило о новых масштабных кибератаках на россию: убытки могут исчисляться сотнями тысяч долларов
По данным ГУР, осуществлена серия кибератак на российские государственные и частные структуры, выводя из строя коммуникационное оборудование, взламывая правительственные системы и разрушая серверную инфраструктуру, нанеся ущерб на сотни тысяч долларов.
Вражеский обстрел пригорода Херсона: количество пострадавших увеличилось до трех
Трое мужчин в возрасте 21, 44 и 27 лет получили легкие ранения в результате российского обстрела окрестностей Херсона.
Хотят отвлечь внимание от провала обороны рф: в ЦПД объяснили, почему возросла интенсивность обстрелов Сумщины
россияне распространяют дезинформацию о массированных обстрелах Сумской области и подготовке к наступлению, чтобы отвлечь внимание от своих неудач в Белгородской и Курской областях.
Пригород Херсона подвергся обстрелу россиян, травмирован 21-летний мужчина
21-летний мужчина был госпитализирован после того, как российские войска обстреляли пригород Херсона.
США предлагают КНР и рф переговоры по ограничению ядерного оружия
Соединенные Штаты предлагают немедленные двусторонние переговоры с Россией и Китаем по контролю над стратегическими вооружениями без каких-либо предварительных условий.
Запущен сайт для документирования российского военного преступления в Мариупольском драматическом театре
Для расследования и документирования российской атаки на Мариупольский драматический театр, где находились сотни гражданских лиц, был создан веб-сайт "Пространственный архив", который содержит фотографии, видео, интервью со свидетелями и 3D-модели.
За последнюю неделю россияне ударили по Сумщине более 100 КАБами
За прошедшую неделю россияне применили 111 КАБов по прифронтовым населенным пунктам Сумской области, значительно увеличив количество обстрелов по сравнению с прошлым годом.
Сенатор США Грэм во время визита в Киев призвал как можно быстрее принять закон о мобилизации
Американский сенатор Грэм во время своего визита в Киев призвал украинских законодателей как можно быстрее принять законопроект о мобилизации.